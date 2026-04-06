«На фасаде нарисовано пять звезд, а туалет во дворе»

Кубанские депутаты намерены разрешить законодательную коллизию, выявленную в сфере регионального государственного контроля в области туриндустрии. Речь идет о возможности использовать контрольную закупку при проверке соответствия отелями заявляемой «звездности». Депутаты Заксобрания Кубани приняли решение обратиться в федеральные органы власти, чтобы урегулировать эту проблему и наделить государственных инспекторов минкурортов края необходимыми полномочиями. О проблеме «Ъ-Кубань» пообщался с первым заместителем председателя комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Андреем Булдиным.

— Андрей Владимирович, что за необходимость в проверке «звездности» отелей возникла у контрольных органов?

— Базово корень всей проблемы — в контроле за соответствием наших средств размещения заявленному ими уровню звездности. Такие факты, когда на фасаде отеля нарисовано четыре или пять звезд, а потом выясняется, что туалет там во дворе, действительно встречались. По сути, это введение туристов в заблуждение относительно «звездности», то есть качества услуг.

Но здесь вопрос не только в защите интересов потребителей, но и в имидже Краснодарского края как туристического, курортного региона. И органы власти на эту ситуацию долгое время никак не могли повлиять.

В 2024 году в РФ был принят закон, который ввел госконтроль в сфере туриндустрии (начал работать в 2025 году). Но у нашего минкурортов возникли некоторые сложности в реализации этих полномочий. В частности, государственным инспекторам необходимо использовать такую форму надзора, как контрольная закупка. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» предусматривает проведение контрольных закупок в турсфере. Но вместе с тем надзор в сфере туриндустрии проводится на основании базового федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». А в этом базовом законе для данного вида надзора контрольная закупка как вид контрольно-надзорного мероприятия не прописана. Вот эту коллизию мы и считаем необходимым урегулировать, чтобы устранить препятствия для проведения контрольных закупок.

Понятно, почему это происходит: новое законодательство, оно только начинает обкатываться. Вид контроля новый, естественно, выявляются какие-то шероховатости.

— А как вы столкнулись с этой проблемой? Владельцы отелей стали обжаловать протоколы минкурортов?

— Нет, проблема выявилась на уровне прокуратуры, которая согласовывает проведение контрольно-надзорных мероприятий. Причем, насколько мне известно, в каких-то регионах прокуроры смотрят в первую очередь на закон о туристской деятельности, и там проблем не возникает. Но у нас — также и на закон о госнадзоре, что в принципе, я считаю, правильно.

— А почему принципиально проведение надзора именно в форме контрольных закупок? Почему проверяющие не могли просто актировать нарушения?

— Прежде чем составить протокол об административном правонарушении, им нужно получить доказательство фактического оказания услуги, которая не соответствует заявленному качеству. Инспекторам важно зафиксировать этот факт для закрепления доказательной базы.

— Почему вы решили бороться с этой проблемой через развитие надзора за отелями, а не через борьбу с некачественной работой сертифицирующих центров?

— Я кратко тогда напомню историю вопроса. Изначально именно Краснодарский край выступил инициатором введения процедуры классификации средств размещения. Эту систему у нас в порядке эксперимента начали внедрять к Олимпиаде 2014 года. Тогда мы создали госучреждение, которое отвечало за классификацию. Опыт был признан удачным, и к 2018 году (это был год, когда в России проходил чемпионат мира по футболу) эксперимент распространили на другие регионы, в которых проходили игры.

Впоследствии классифицировать средства размещения было решено по всей России. Но сейчас этим занимаются не государственные, а уже частные учреждения, которые аккредитованы Росаккредитацией. При этом коммерческие организации, которые классифицируют отели на «звездность», могут работать не только в своем регионе, но и по всей России. Разумеется, мы видим, что такая схема приводит к формальной классификации, когда процедура проводится посредством пересылки фотографий через мессенджер и дистанционное вручение сертификата.

С этой проблемой можно бороться двумя способами. Либо как в Краснодарском крае было изначально, когда сертификацию проводило специальное госучреждение, работающее в регионе размещения отеля. Либо через введение контроля и надзора за средствами размещения. Федеральный законодатель пошел по второму пути

Почему акцент сделан не на борьбе с центрами классификации? Сложно гоняться за ними по всей стране. Нам проще наладить государственный надзор за нашими средствами размещения. Это нам ближе, понятнее, и мы полагаем, наверное, такой способ более эффективен, чем закрывать недобросовестные сертифицирующие центры, которые завтра откроются под другими юрлицами. Логика действующей системы такова: ты можешь как угодно сам себя проклассифицировать, но тебя проверит орган госвласти.

— А какова итоговая цель этой работы? Заставить отели повысить уровень сервиса или аннулировать их сертификаты по звездности?

— Согласно нынешнему порядку, как-то оспорить присвоенные средству звезды сегодня нельзя. Поэтому идет речь о выявлении таких нарушений, привлечении нарушителей к административной ответственности. А в конечном итоге наша задача состоит в том, чтобы подтолкнуть владельцев средств размещения к тому, чтобы они привели свои объекты в соответствие заявленной звездности, повысив уровень сервиса.

— Вы будете готовить законодательную инициативу по изменению федерального законодательства?

— На данном этапе мы хотим подготовить обращение в правительство РФ и акцентировать внимание коллег на ситуацию, а они уже определятся, как лучше отрегулировать этот вопрос. Также мы проинформируем о ситуации депутатов профильных комитетов Госдумы, а наши коллеги в федеральном парламенте от Краснодарского края обещали поучаствовать в проработке этого вопроса.

Беседовал Михаил Волкодав