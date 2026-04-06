Минобороны РФ: БПЛА атаковали перевалочный комплекс КТК в Новороссийске

В ночь с 5 на 6 апреля ВСУ атаковали объекты морского перевалочного комплекса КТК в Новороссийске, об этом заявили в министерстве обороны России.

По данным минобороны РФ, киевский режим преднамеренно атаковал объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» в целях нанесения экономического ущерба энергетическим компаниям из США и Казахстана. Эти компании являются крупнейшими акционерами КТК.

Беспилотники нанесли удар по трубопроводу выносного причального устройства и сливо-наливному причалу. В ходе атаки произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами, сообщает минобороны.

Прошедшей ночью беспилотники атаковали и гражданские объекты Новороссийска. В результате вражеского налета пострадали десять человек, трое из которых — дети. Повреждения, по предварительным данным, зафиксированы в 25 жилых домах.

Ранее в минэнерго Казахстана заявили, что экспорт нефти осуществляется в штатном режиме после инцидента с беспилотниками в Новороссийске.

София Моисеенко