Региональная ОПОРА: данных об оттоке кубанского бизнеса из малых банков пока нет

В Краснодарском крае случаи «перетекания» кубанского бизнеса из малых банков «в связи с их отсутствием в белых списках» в крупные пока неизвестны. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал глава регионального отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что, по их данным, российские компании оказались перед необходимостью отказываться от сотрудничества с небольшими банками, даже если те предлагают более выгодные условия. Якобы предприниматели уже фиксируют перебои с платежами, если их банк не внесен в белый список (сейчас в них значится лишь пять кредитных организаций), и переходят на обслуживание к крупным игрокам, которые гарантируют стабильное прохождение онлайн-платежей при ограничениях мобильного интернета. Ситуация усугубляется тем, что Минцифры публикует перечни отдельными документами, а не в виде единого реестра, и бизнес не имеет актуального списка «надежных» банков, что создает дополнительную неопределенность, пишет издание.

«Мы пока не слышали о подобных фактах у нас в Краснодарском крае. Наверное, тот бизнес, который может принять наличные, эта проблема и не касается. Возможно, еще дело в том, что мелкие банки, которые у нас в регионе есть, обслуживают конкретные проекты и особо не занимаются малым бизнесом. Согласно моему пониманию, малый бизнес, связанный с розничной онлайн-торговлей, все-таки по большей части у нас работает с крупными кредитными организациями. Но по логике, я считаю, все банки должны быть в одинаковых условиях, все должны быть в "белых списках"»,— заявил «Ъ-Кубань» глава кубанской «Опоры».

Михаил Волкодав