Житель Новороссийска пытался сбить БПЛА с балкона из ружья

В ходе ночной атаки беспилотников по Новороссийску местный житель пытался сбить дрон из ружья над многоквартирными домами, информация размещена в социальных сетях. Начальник городского управления ГО и ЧС Игорь Васильев сообщил «Ъ-Новороссийск», что эти действия могли представлять опасность для граждан.

Очевидцы заявляли, что мужчина осуществлял выстрелы из ружья с балкона многоквартирного дома в Южном внутригородском районе. По словам Игоря Васильева, во время отражения атак БПЛА предпринимать подобные меры запрещается.

«Осуществлять подобные действия нельзя, потому что нельзя спрогнозировать, где упадет пораженный беспилотник. Военные справляются, им не нужно мешать. Все, что входит в компетенцию граждан — это выполнение правил и рекомендаций гражданской обороны. Сирены гудят, но многие уже на них не обращают внимание»,— заявил начальник управления ГО и ЧС Новороссийска.

Игорь Васильев сообщил, что наибольшее количество пострадавших получали травмы из-за разбитого стекла. Во время объявления воздушной тревоги власти Новороссийска регулярно призывают жителей укрываться в помещениях с капитальными стенами без остекления.

Начальник управления ГО и ЧС Новороссийска подчеркнул, что в настоящее время точное количество поврежденных объектов инфраструктуры не установлено, в городе продолжаются подомовые обходы для фиксации ущерба. По предварительным данным, пострадали 25 жилых домов.

«Степень повреждения во всех объектах разная — в отдельных случаях квартиры пострадали полностью, в других повреждено только остекление»,— подытожил Игорь Васильев.

Кристина Мельникова