В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт нефти

Министерство энергетики Казахстана заявило, что инцидент в порту Новороссийска, произошедший 5 апреля, не оказал влияния на экспорт казахстанской нефти. Ведомство сообщило о продолжающемся мониторинге ситуации и отметило, что поставки сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном режиме.

По данным министерства, выполнение экспортных обязательств идет в соответствии с графиком, а объемы отгрузок остаются стабильными. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 6 апреля Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Обломки аппаратов были обнаружены на территориях ряда предприятий, а также в жилом секторе, где зафиксированы повреждения. По официальной информации, в результате происшествия пострадали 10 человек.

Вячеслав Рыжков