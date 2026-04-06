Пострадавших от БПЛА детей из Новороссийска перевезли в Краснодар

Двое детей из Новороссийска, получившие повреждения в ходе ночной атаки БПЛА, переведены в больницу Краснодара. Об этом заявили в оперативном штабе Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Детей доставили в краевую столицу для продолжения лечения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего в результате атаки беспилотников с 5 на 6 апреля в Новороссийске пострадали десять человек. Повреждения зафиксированы в 25 жилых домах.

София Моисеенко

