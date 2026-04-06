В результате атаки беспилотников в Новороссийске пострадали 25 домов

В Новороссийске зафиксировали повреждения в 25 жилых домах после беспилотной атаки, произошедшей в ночь с 5 на 6 апреля. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По предварительным данным, ущерб установлен в десяти многоквартирных и 15 частных домах в Южном и Восточном внутригородских районах. Мэр Новороссийска поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации повреждений.

Уборка общественных пространств после ночной атаки начнется после обследования территорий. Районные администрации готовятся к осуществлению подомовых обходов и сбору документов для оформления единовременных выплат пострадавшим.

В ходе ночной атаки в Новороссийске получили травмы десять человек. Они находятся в больнице под наблюдением специалистов, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

