В Черном море у берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,7

В акватории Черного моря в 32 км к юго-востоку от береговой линии Анапы произошло землетрясение, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Жертв и разрушений нет.

Приборы зарегистрировали толчки магнитудой 3,7 на глубине 10 км.

В оперштабе отметили, что жалоб от жителей не поступало. Все объекты жизнеобеспечения и экономики региона продолжают работать в штатном режиме. Угрозы для населения нет.

Наталья Решетняк