ТАСС: атакованный БПЛА сухогруз «Волго-Балт-138» шел из Азова в порт Кавказ

Судно типа «Волго-Балт», потерпевшее крушение у побережья Херсонской области, следовало по маршруту Азов (Ростовская область) — порт Кавказ (Краснодарский край). Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic, на которые ссылается ТАСС.

Согласно сервису, сухогруз должен был прибыть в пункт назначения еще 2 апреля. Причины, по которым 5 апреля он оказался в районе Херсонской области, где и был атакован, пока не установлены.

По данным агентства, сухогруз затонул в результате удара беспилотника. Погибли два члена экипажа, остальные эвакуировались на спасательной шлюпке и добрались до берега. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что судно перевозило пшеницу.

Наталья Решетняк