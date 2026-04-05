Александр Бастрыкин изучит дело о поптыке захвата пляжного бизнеса в Сочи

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с угрозами в адрес предпринимателя из Сочи и попытками захвата его бизнеса. Об этом информирует Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На днях на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о сочинском бизнесмене Дмитрии К., который в 2020 году открыл пляжный бизнес в Сочи. Во время прогулки на гидроцикле он серьезно пострадал в результате столкновения с другим водным мотоциклом и оказался парализованным. После происшествия предприниматель начал получать угрозы, неизвестные также пытались отобрать у него бизнес. Предприниматель считает, что за этими действиями стоит второй участник аварии на воде.

По данным фактам следственными органами СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России ранее расследовалось дело по факту причинения мужчине тяжких телесных повреждений по статье 263 УК РФ. В 2021 году это дело было направлено в суд.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Также глава ведомства потребовал от руководителя Западного МСУТ СК России Владимира Саксина доложить о результатах расследования уголовного дела, связанного с аварией на гидроцикле.

Наталья Решетняк