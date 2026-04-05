В Новороссийске включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, в городе звучат сирены. Об этом сообщил в канале Mах глава города Андрей Кравченко.

Тем, кто находится дома, следует укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой. Тем, кто находится на улице, рекомендовано укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе либо на парковке.

Андрей Кравченко предупредил, что нельзя использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов. Он призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, которая последует сразу после того, как обстановка станет безопасной.

Наталья Решетняк