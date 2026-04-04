В Крыму возможны возвратные заморозки на почве

В Республике Крым возможны возвратные заморозки на почве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева. По словам ученого, заморозки могут быть опасными для плодовых культур.

Господин Вахрушев, отмечает, что перепады температур, связанные с глобальным потеплением, а также температурной динамике (дневные температуры значительно выше, чем ночные), ночами могут наступать заморозки на почве.

«Вот это очень опасно для плодовых культур, таких как персик, абрикос, черешня, яблоня, виноград, когда они входят в фазу активного цветения в апреле»,— рассказал Игорь Вахрушев.

По его словам, такая тенденция уже наблюдалась весной 2025 года, что снизило урожай плодовых культур.

