В 2026 году между Сочи и Сухумом будет ходить судно «Космонавт Павел Попович»

В навигацию 2026 года на маршруте Сочи—Сухум выйдет судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Об этом в рамках Абхазского Международного экономического форума рассказал заместитель министра транспорта России Валентин Иванов. По его словам, запущенная в 2025 году на маршруте «Комета 120М» была загружена в среднем, судя по последним рейсам, на 95%.

Как сообщили в Минтрансе РФ, вместимость «Кометы» составляет 120 человек, а время в пути — 2,5 часа. Ранее «Ъ-Сочи» писал, что за сентябрь судно на подводных крыльях «Комета 120М» «Павел Попович» выполнило четыре рейса, перевезя 798 пассажиров. Рейсы выполнялись раз в неделю, по пятницам. Рейсы начались 30 августа и завершились уже 25 сентября.

Также, по словам Валентина Иванова, в прошлом году отмечен 40-процентный рост пассажиропотока между Россией и Абхазией. Всего через границу на двух «Ласточках» и двух пассажирских составах из Москвы и Санкт-Петербурга было перевезено свыше 477 тыс. пассажиров. За 2025 год «Ласточки» перевезли порядка 168 тыс. пассажиров, их время в пути между Сириусом и Сухумом — 3,5 часа. Отмечен также рост грузопотока на 30%.

Василий Хитрых