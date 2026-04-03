Главные новости за 3 апреля: Кавказ

В Ставропольском крае под стражу взят заместитель начальника отдела МВД России по городу Лермонтову—начальник полиции города. Офицеру инкриминируется получение взятки в особо крупном размере за систематическое покровительство бизнесу.

В Ставропольском крае в следующем году появится новая экологическая тропа. Ее расположение — Вишневая поляна. Первое финансирование на реализацию проекта получат в 2026 году. Проект рассчитан на два года.

Из-за сильных ливней в Дагестане рассматривают вопрос введения межрегионального режима ЧС.

Инвесторы реализуют в Тырныаузе два крупных проекта по добыче и переработке вольфрамо-молибденовых и золотосодержащих руд. Общий объем инвестиций достигает 105 млрд руб.

На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Владимиров.

В Ахтынском районе началось строительство первой горной солнечной электростанции (СЭС) «Ахцах». На первом этапе мощность станции составит 1 МВт с перспективой увеличения до 2,5 МВт.