На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней и штормового ветра введен в Ставропольском крае. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Владимиров. Об этом он сообщил в MAX.

«Мы должны быть готовы к устранению последствий непогоды. Для этого краевым министерствам ЖКХ и энергетики поручил обеспечить готовность к ликвидации возможных аварий. Главы муниципалитетов должны быстро реагировать на изменения обстановки и быть на связи с людьми»,— отметил губернатор.

С 16:00 до 19:00 и до конца суток 3 апреля, а также 4 апреля местами в Ставропольском крае ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 м/с. Об этом предупредили в Ставропольском Гидрометцентре.

Наталья Белоштейн