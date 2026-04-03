Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане началось строительство первой солнечной электростанции

В Ахтынском районе стартовало строительство первой горной солнечной электростанции (СЭС) «Ахцах», сообщает пресс-служба министерства энергетики Дагестана.

Фото: telegram-канал Минэнерго Дагестана

Станция будет находиться на южном склоне села Ахты на высоте более 1 тыс. м. «На первом этапе мощность станции составит 1 МВт, с перспективой увеличения до 2,5 МВт. СЭС оснащается системой накопления энергии, что повысит эффективность генерации»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

