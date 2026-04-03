В Ставропольском крае в 2027 году появится новая экологическая тропа

В Ставропольском крае в следующем году появится новая экологическая тропа. Ее расположение — Вишневая поляна. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов.

Первое финансирование на реализацию проекта получат в 2026 году. Он Проект рассчитан на два года.

Всего на территории края действуют пять экологических троп. Среди них: Стрижамент, Александровский заказник, тропа в селе Сотниковском и на Эммануэльевское урочище в Ставрополе.

Мария Хоперская