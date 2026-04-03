В Тырныаузе возобновят добычу вольфрама и золота

Инвесторы активно реализуют в Тырныаузе (Кабардино-Балкария) два крупных проекта по добыче и переработке вольфрамо-молибденовых и золотосодержащих руд, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Компании используют общую транспортную инфраструктуру, что снижает затраты и ускоряет запуск. Общий объем инвестиций достигает 105 млрд руб., проекты создадут около 2000 рабочих мест, а полная мощность выйдет на 3,5 миллиона тонн руды в год.

АО «Эльбрусметалл» из группы «Ростех» ведет основной проект «Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения». Компания уже завершила первый этап: получила лицензию на недра, разработала ТЭО по международным стандартам JORC, подтвердила запасы в 223 миллиона тонн руды с 37% российских запасов вольфрама, а также приобрела горные выработки. На втором этапе строители закончили подъездную дорогу длиной 12 километров, вложив 4,1 миллиарда рублей внебюджетных средств. К 2028 году запустят подземный рудник и обогатительную фабрику мощностью 1,5 миллиона тонн руды ежегодно, а переработка концентратов пойдет на заводе в Невинномысске (Ставропольский край). Общий бюджет проекта — 55,7 млрд руб., из них 46 млрд уйдут на объекты в КБР.

На соседнем участке имени Б.К. Михайлова федерального значения стартовал золотодобывающий проект с открытым способом. Инвесторы оформили договоры аренды земли, начали бурение и геологоразведку, а к концу 2026 года представят финансовую модель стоимостью 50 миллиардов рублей. Здесь добывают золотосодержащую руду, обогащают ее и производят слитки. Проект дополнит вольфрамовый кластер, где сначала запустят золотую часть, а стратегические металлы добавят позже. Тырныаузское месторождение, открытое в 1934 году, простаивало с 2001-го, но теперь входит в пять «прорывных» проектов КБР.

«Ростех» финансирует работы за счет собственных и заемных средств без господдержки на старте, хотя проект претендует на меры импортозамещения редких металлов. Полный запуск в 2028 году принесет сотни миллионов налогов в бюджет республики и укрепит позиции России на рынке вольфрама, где запасы месторождения покрывают 37% спроса. Эти проекты решают проблему зависимости от импорта стратегических металлов, создают кластер с фабрикой на 2,5–3,5 млн тонн руды и обеспечивают кадры через обучение. Инвесторы уже вложили 4,1 млрд руб., а общие 105 млрд руб. гарантируют запуск к 2028 году с пиковой занятостью 2000 человек.

Станислав Маслаков