Ставропольский край увеличил турпоток на 45% за три года

Туристический поток в Ставропольский край с 2022 по 2025 год увеличился на 45% В прошлом году регион посетили 8,5 млн человек, из них 400 тыс. — иностранцы. Финансирование в развитие туризма составило 28,3 млрд руб. Об этом сообщил председатель общественного совета при министерстве туризма и оздоровительных курортов края Сергей Владимиров на отчетном форуме партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Рост спроса на курорты края господин Владимиров связал с увеличением предложения и развитием инфраструктуры.

«Сейчас в крае действуют 128 санаториев и 554 гостиницы. Предлагают разные варианты проживания и оздоровительного отдыха. За последние пять лет появилось 92 новых объекта размещения – это 8,5 тысячи мест для отдыхающих»,— отметил председатель совета.

Он добавил, что в регионе реализованы более 100 инвестпроектов. Общий объем вложений составил 28,3 миллиарда рублей. Еще 65 проектов находятся в разработке.

Наталья Белоштейн