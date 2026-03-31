В правительстве Самарской области назвали недостоверной информацию о некачественной молочке в соцучреждениях

Комитет ветеринарии Самарской области назвал недостоверной информацию в соцсетях, что в социальных учреждениях региона, в том числе детских, подавали некачественную молочную продукцию. Якобы этот факт выявили во время проверки. Об этом сообщает правительство Самарской области.

В ведомстве отмечают, что исследование продукции проводится до ее употребления. При лабораторных испытаниях специалисты ГБУ «Самарская ОВЛ» в учреждениях социальной сферы выявили нарушения в 3 пробах молочной продукции из 37 проб пищевой продукции. Зафиксировано несоответствие качеству и безопасности согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза у молока, ряженки и сметаны.

В связи с этим данную партию продуктов не допустили до реализации. В отношении производителя приняты меры административного воздействия, а также указано на необходимость устранения выявленных нарушений.

Руфия Кутляева