На «Роза Хутор» стартовал научный проект по спасению каштановых лесов Кавказа

31 марта в сочинском горном кластере начался первый этап реализации масштабной программы по сохранению популяции каштана.

Интеррос и Сириус при участии ученых-экологов Сочинского национального парка и Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства объединились для решения острой экологической проблемы Кавказа, связанной с усыханием и деградацией каштана посевного в горных лесах.

На территории курорта «Роза Хутор» ученые-биологи и ученые-экологи приступили к полевым исследованиям для оценки состояния каштановых насаждений. В работе приняли участие ученые Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) во главе с ученым-лесопатологом, кандидатом биологических наук Юрием Гниненко, ведущий инженер-исследователь Международного научного центра в области экологии и изменения климата НТУ «Сириус» Павел Силкин, а также представители экологической службы курорта «Роза Хутор».

Ухудшение состояния каштана посевного на Кавказе связано сразу с двумя факторами: грибковыми заболеваниями и поражением инвазивными насекомыми-вредителями. Первые признаки поражения патогенным грибком были зафиксированы в Горном Причерноморье еще в конце XIX века. Грибковая инфекция ослабляет деревья, замедляет их рост и снижает плодоношение. С 2016 года к этой проблеме добавился новый фактор — инвазивный вредитель, восточная каштановая орехотворка. Она поражает почки и молодые побеги, из-за чего они погибают, а способность деревьев к плодоношению резко снижается. К 2020 году орехотворка распространилась на все каштановые насаждения Сочинского национального парка. Это привело к стремительному падению урожайности каштана и лишило лесных животных ключевого источника корма в осенний сезон.

В рамках первого этапа программы исследователи из ВНИИЛМ совместно с учеными-экологами Сириуса провели на «Роза Хутор» полевые работы. Их цель — определить эффективность биологического метода борьбы с восточной каштановой орехотворкой, а также собрать пробы растительного материала пораженных деревьев. Для последующего лабораторного анализа были отобраны образцы ветвей с галлами — плотными наростами, которые формируются вокруг яйца орехотворки, отложенного в почку дерева.

«Сегодня каштан сталкивается с масштабной угрозой — настоящей "пандемией". Деревья страдают от грибковой инфекции, приводящей к усыханию и гибели древостоев, а восточная каштановая орехотворка поражает молодые побеги, препятствуя их росту и еще больше ослабляя растения»,— поясняет директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.— Плоды каштана — кормовая база для животных, включая бурых медведей. Урожай каштана снижается, звери теряют естественную кормовую базу и чаще выходят к людям. Мы готовы долгосрочно работать над восстановлением каштана, опираясь на научные исследования и следуя рекомендациям Сочинского национального парка и профильных институтов. Тем более территория "Роза Хутор" охватывает высотный диапазон произрастания каштана, многолетние и молодые деревья расположены вдоль туристских маршрутов и легко доступны для изучения».

Наиболее эффективным и экологичным способом борьбы с каштановой орехотворкой ученые считают использование ее естественного врага, насекомого-хищника торимуса. Он уничтожает вредителя на стадии личинки внутри галлов — образований на побегах, где развивается паразит.

Весной 2021 года в Сочинском национальном парке состоялся первый выпуск торимуса. Насекомых тогда вырастили во ВНИИЛМ из галлов, полученных из Италии, и выпустили в ключевых районах произрастания каштановых лесов — в Дагомысском, Головинском, Марьинском лесничествах. Последующие наблюдения показали: ранее на погонном метре ветвей каштана фиксировали до 20–30 галлов, после выпуска торимуса показатель снизился до 6–8.

«Мы понимаем: завезенный торимус акклиматизировался в условиях Сочинского национального парка. Теперь нужно определить, в каких именно районах он распространился естественным путем. Исследования позволят принять решение: есть ли необходимость проводить дополнительный выпуск торимуса и на каких участках это делать. Поэтому инициатива курорта "Роза Хутор", на территории которого произрастают каштаны, важна для сохранения редкого вида деревьев»,— отметил заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

Масштабное обследование каштановых лесов, организованное сейчас при поддержке курорта «Роза Хутор» на территории Сочинского национального парка,— первая за пять лет комплексная оценка распространения торимуса и его влияния на снижение численности вредителя.

Проект по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор — часть научного практического партнерства Интерроса, Научно-технологического университета «Сириус» и курорта «Роза Хутор». Курорт предоставляет площадки, ресурсы и инфраструктуру для проведения исследований, направленных на сохранение каштана на природных территориях, используемых для горного туризма. Ученые Научно-технологического университета «Сириус» совместно с исследователями из партнерских научных организаций сосредоточатся на изучении генетического разнообразия каштана, его фитосанитарном оздоровлении, отборе форм, устойчивых к воздействию неблагоприятных биологических факторов.

Справочно: Ранее Интеррос и Фонд «Талант и успех» (Сириус) объявили о начале совместной работы по развитию инфраструктуры и раскрытию природного и просветительского потенциала горного кластера «Роза Хутор», а также о партнерских экологических проектах. Помимо совместного масштабного проекта по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор, партнеры договорились о разработке методических подходов и системы индикаторов для комплексного мониторинга влияния рекреационной нагрузки на компоненты экосистем. Также Интеррос и Сириус договорились о совместном развитии системы экологических троп вблизи объектов Олимпийского наследия в горном кластере и организации объектов природно-познавательного туризма.

Справка о проблеме с каштаном Каштан посевной — реликт третичного периода, эндемик Кавказа, откуда получил распространение в мире. Плоды каштана занимают центральное место в осеннем рационе лесных животных, в период цветения дерево является медоносом, исторически имеет важное этнологическое значение в культуре населяющих Кавказ народов. Наибольшие площади каштановых насаждений: Краснодарский край (27 000 Га), Абхазия (23 000 Га), Грузия (22 000 Га), каштанники встречаются на Северном Кавказе в России, в Азербайджане. Почти половина российской популяции произрастает в Сочинском национальном парке на площади более 22 000 га на высотах от 200 до 800 м над у. м., возраст некоторых деревьев — 500 лет и более. Каштановые насаждения подвержены двойственной угрозе. С одной стороны, деревья страдают от грибковой инфекции, влекущей усыхание и гибель древостоев, с другой — инвазивное насекомое-вредитель восточная каштановая орехотворка поражает молодые побеги, препятствуя вегетации и еще больше ослабляя растения. С 2021 г. в Сочинском национальном парке реализуется программный подход к защите каштановых лесов, включающий направленные на поиск противодействия грибковой инфекции исследования и применение насекомых-энтомофагов — естественного врага восточной каштановой орехотворки паразитоида торимуса китайского. Сочинский национальный парк уже получил некоторый опыт борьбы с грибковой инфекцией, включая выведение обладающих иммунитетом штаммов каштана и закладку опытных посадок устойчивых к инфекции растений. Курорт «Роза Хутор» находится в центре высотного диапазона произрастания каштановых насаждений. Многолетние и молодые каштаны расположены вдоль туристских маршрутов Роза Долины и легко доступны для изучения. «Роза Хутор» готов предоставить территорию для проведения научных экспериментов по защите каштановых лесов, необходимую поддержку для инвентаризации насаждений, сбора семенного материала, выращивания и высадки саженцев, содействия внедрению биотехнологических методов борьбы с насекомыми-вредителями и т. д.

