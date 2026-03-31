Поймать свою цену: «Роза Хутор» запускает акцию на скипассы при покупке онлайн

До конца зимнего сезона гости курорта смогут приобретать ски-пассы на сайте и в мобильном приложении «Роза Хутор» по умной цене — зачастую ниже, чем в кассах.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Акция «Выгодные ски-пассы — только онлайн» стартует 1 апреля и продлится до завершения зимнего сезона, 12 апреля. «Умная цена» будет доступна только для ски-пассов на текущий день на сайте или в мобильном приложении курорта. Ски-пассы на будущие даты остаются без изменений: для них действует базовая фиксированная стоимость, которая также всегда доступна в физических кассах курорта. При этом «умная цена» никогда не будет превышать кассовую.

«Для гостей важно простое правило: в кассах и при покупке на будущие даты — базовая фиксированная цена, онлайн на сегодня — умная цена, которая может быть выгоднее»,— пояснили в пресс-службе курорта.

«Умная цена» формируется по данным системы мониторинга гостей на склонах и изменяется каждые 10 минут в зависимости от увеличения или уменьшения количества катающихся. Таким образом курорт дает гостям гибкий инструмент получения выгоды: чем меньше текущая загрузка трасс, тем ниже цена на ски-пасс.

Для покупки по «умной цене» ски-пасс нужно добавить в корзину на сайте или в мобильном приложении курорта. Его стоимость будет зафиксирована на 10 минут. Это позволит спокойно ввести данные и оплатить заказ, даже если цена для новых покупателей на сайте уже изменилась. При приобретении ски-пассов заранее на любую дату всегда действует базовая цена, единая для онлайн и касс. Спецтарифы для льготных категорий гостей оформляются исключительно в кассах при предъявлении подтверждающих документов: они уже учитывают особые условия и рассчитываются от базовой цены.

Помимо «умных цен» в период с 1 по 12 апреля «Роза Хутор» впервые проводит специальную акцию для студентов высших и средних учебных заведений Краснодарского края. Прогулочный билет до Роза Пик и посещение Музея археологии обойдутся в 1500 рублей, комплексный обед в ресторане «Берлога» — в 650 рублей. Стоимость однодневного ски-пасса для катания по всем трассам составит 2550 рублей. Прогулочные билеты и ски-пассы по акции для студентов Краснодарского края доступны в кассах «Роза Хутор» при предъявлении студенческого билета.

