Жители Кубани жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Жители Краснодарского края жалуются на нестабильную работу мобильного интернета в регионе. По данным сайта Сбой.РФ, жалобы поступают со вчерашнего дня.

На работу мобильного оператора МТС днем 31 марта поступило 185 жалоб, 30 марта — 573. От общего числа обратившихся граждан страны 25% составляют жители Краснодарского края. На втором месте по числу обращений — Москва с 25%.

251 жалоба за сегодня поступила на работу «Ростелекома», вчера — 629. Среди регионов по количеству обращений лидирует Москва — 27%. Далее Санкт-Петербург — 18%. На третьем месте Краснодарский край с 9% жалоб от общего числа.

Жалобы также поступают на работу мобильного оператора «Билайн». За сегодня зафиксировано 133 обращения, вчера — 170. Большая часть обратившихся — из Краснодарского края: 28% от общего числа жалоб. На втором месте Москва с 24%.

«МегаФон» находится на четвертом месте по количеству жалоб на работу связи за последние сутки. Количество обращений сегодня достигло 75, вчера — 175. По числу обратившихся снова лидирует Краснодарский край — 21% от общего числа жалоб.

Алина Зорина