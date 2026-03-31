«Возможно, и футбол мы увидим другой»

Сборная России по футболу 31 марта сыграет очередной товарищеский матч, на это раз с командой Мали. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Стоит ли ждать от национальной команды победы с крупным счетом? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мали — сборная статусная, и 54-я строчка рейтинга FIFA это подтверждает. Но, к сожалению, в РФ ведущие игроки этой крепкой команды не приехали. Так что против российских футболистов выйдет практически второй состав. Впрочем, главный тренер Россиян Валерий Карпин тоже любит экспериментировать, за что его нередко критикуют. Так что можно будет сравнить, чьи эксперименты результативнее. Но тем, кто ждет яркой победы с крупным счетом, главный тренер напомнил статистику будущего соперника по пропущенным мячам:

«Наверное, все африканские сборные быстрые, мощные, техничные, это всё у каждой команды есть. Но если выделить конкретно Мали, то это еще и очень организованная команда, особенно в обороне. Последний раз она пропустила два мяча почти два года назад. Больше одного гола они не пропускали в течение двух лет. В атаке непросто даже создавать им моменты, не то что голы забивать».

На пресс-конференции перед игрой у Валерия Карпина даже спросили, стоит ли заключить пари на то, что в матче будет забито три или более мячей, и тренер делать этого не рекомендовал. Но акцентировал внимание на том, что сам ставок никогда не делал. На встречу с журналистами, кроме Карпина, пришли два представителя ЦСКА — Иван Обляков и Данил Круговой. Впрочем, вопросов к ним было немного, хотя насчет промахов Облякова на тренировке у него все-таки спросили и не без издевки.

Без шуток Валерия Карпина, конечно, тоже не обошлось, хотя в этот раз они были сдержанными. Наставник, как всегда, терпеливо отвечал на все вопросы, которые ему задавали. Даже когда речь в очередной раз зашла о вызове в сборную большого количества игроков и формирования на разные игры двух составов, Карпин сдержал эмоции и ответил. Хотя сделал акцент, что говорит на данную тему в последний раз:

«Давайте возьмем Францию и Англию. Появилась у них возможность играть товарищеские матчи, и сборная Англии вызвала в окончательный список, не в расширенный, 35 игроков, причем пятерых вратарей. Франция уже сыграла две игры двумя абсолютно разными составами. У нас, к сожалению, только товарищеские матчи, поэтому, мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. У Франции и Англии чемпионат мира в июне, вроде бы им надо наигрывать основной состав, а они играют двумя . Если у кого-то после этого еще вопросы останутся по этому поводу, то я уже не знаю, что еще говорить».

Матч Россия—Мали начнется в 20:00. Состав сборной РФ будет полностью отличаться от того, что играл на прошлой неделе с Никарагуа. Возможно, и футбол мы увидим другой, а то в предыдущей игре наша команда, несмотря на победный счет 3:1, была не слишком убедительна. Все в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Владимир Осипов