Игоря Лагерева переизбрали на пост ректора КубГТУ

Игорь Лагерев назначен ректором Кубанского государственного технологического университета. Как стало известно «Ъ-Кубань», соответствующий приказ подписан министром науки и высшего образования Российской Федерации 31 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

Игорь Лагерев возглавляет вуз с апреля 2023 года. За этот период университет продемонстрировал ряд показателей роста и укрепил позиции в системе высшего образования. Учреждение вошло в число вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и выполнение научных разработок в рамках задач технологического развития страны. В университете реализуется долгосрочная программа развития, а также расширяется взаимодействие с промышленными предприятиями и усиливается практико-ориентированная подготовка студентов.

За последние годы отмечается увеличение набора на первый курс по всем формам обучения — показатели выросли в 1,5 раза. Финансовые результаты также улучшились: в 2023 году вуз впервые за длительный период завершил год с положительным балансом, а в 2025 году консолидированный бюджет увеличился на 47% по сравнению с 2023 годом. Объем научно-исследовательских работ достиг рекордного уровня и составил около 250 млн руб. Кроме того, существенно вырос сегмент дополнительного профессионального образования.

Игорь Лагерев является доктором технических наук, профессором и почетным работником сферы образования России. До назначения он работал в научно-образовательной сфере Брянской области, участвовал в реализации исследовательских проектов и становился победителем конкурсов научных грантов. В его активе более 400 научных публикаций, 25 патентов и свыше 50 программ для ЭВМ.

В декабре 2023 года кандидатура господина Лагерева была поддержана коллективом университета большинством голосов. Назначение на должность ректора закрепило ранее принятые решения и текущий курс развития образовательного учреждения.

Мария Удовик