В центре Ярославля демонтировали 50 вывесок с иностранными словами

В Кировском районе Ярославля за последние две недели было демонтировано 150 незаконных вывесок, из них треть с иностранными словами, что противоречит действующему законодательству. Об этом сообщила директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Людмила Жиленко на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Работа по демонтажу незаконных вывесок продолжается. Основным органом контроля за соблюдением контента вывески, включая иностранные слова, является Роспотребнадзор. За нарушение нового закона с 1 марта Роспотребнадзор может привлечь к ответственности по ст. 14.8 и 14.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа до 40 тыс. руб.»,— сообщила госпожа Жиленко.

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов в вывесках, на указателях и информационных табличках. Под требования попадают меню, график работы, оформление витрин, названия ЖК. Изменения затронули почти всех, кто работает с потребителями: магазины, кафе, рестораны, салоны услуг, образовательные платформы, видеоплатформы и другие сферы. Публичная информация на указанных носителях должна быть размещена преимущественно на русском языке.

«Закон не запрещает другие языки, а вводит простой принцип: русский язык — обязательная основа, а иностранный язык — только дополнение. Текст на русском языке не может быть менее заметным, чем иностранный, и стоять на втором плане. Информация, выполненная на русском и продублированная на иностранном языке, должна быть идентичной по содержанию, одинаковой по параметрам, цвету, типу, размеру шрифта. Русский вариант текста вывески должен бросаться в глаза первым»,— пояснила госпожа Жиленко.

Положения закона не применяются к товарным знакам, поэтому Ozon, Wildberries и Gloria Jeans не придется менять вывески и таблички. Но при этом вся остальная информация для потребителей должна быть на русском языке. В законе есть ряд исключений.

«Как же адаптировать вывески? Вариант первый — это полный перевод. Например, Love Story Shop — магазин историй любви. Вариант второй — двойное написание. Пример правильной вывески на гостинице "Соколена", когда русское название продублировано на английском языке. Пример неправильной вывески: "Royal Hotel", когда нет двойного названия на русском. И вариант третий — кириллическая версия названия»,— пояснила госпожа Жиленко.

Руководитель «Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» добавила, что в Ярославле с 2019 года ограничено согласование вывесок на иностранном языке.

Алла Чижова