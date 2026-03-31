Исполнение госпрограмм в Краснодарском крае достигло 93,7%

В Законодательном собрании Краснодарского края рассмотрели предварительные итоги реализации государственных программ за 2025 год. Обсуждение состоялось в рамках планерного совещания под председательством спикера регионального парламента с участием представителей профильных ведомств, контрольно-счетной палаты и муниципалитетов.

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Как сообщил министр экономики края, на выполнение 28 государственных программ в 2025 году было предусмотрено свыше 518 млрд руб. По итогам отчетного периода уровень исполнения бюджетных назначений составил 93,7%. При этом по 11 программам зафиксировано освоение средств ниже среднего значения.

В числе основных причин отклонений названы несвоевременное заключение контрактов, их неисполнение подрядчиками, корректировка проектно-сметной документации, а также отсутствие необходимых экспертиз и нерешенные земельные вопросы. Отдельные муниципалитеты столкнулись с трудностями сразу по нескольким направлениям реализации программ.

В ходе обсуждения депутаты напомнили о необходимости исполнения ранее данных рекомендаций по итогам анализа девяти месяцев 2025 года. Часть из них, как было отмечено, не реализована в полном объеме. Контрольно-счетная палата также указала на ряд недостигнутых показателей, что свидетельствует о недостаточной эффективности отдельных мероприятий.

Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что повышение результативности бюджетных расходов остается приоритетной задачей, особенно с учетом изменения динамики поступлений по отдельным доходным источникам. По его словам, требуется более четкая координация действий и выстраивание эффективных механизмов реализации программ.

По итогам совещания отмечено, что, несмотря на единые условия работы, уровень исполнения программ в муниципалитетах существенно различается. Наряду с положительными примерами фиксируются случаи срывов сроков строительства и недостаточного контроля за ходом работ. В связи с этим акцент сделан на необходимости повышения исполнительской дисциплины и ответственности на местах.

Мария Удовик