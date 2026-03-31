Около 60 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 31 марта, жители почти 60 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

В период с 09:00 до 17:00 подача электричества будет ограничена по улицам: 40 лет Победы, Агрономическая, Атарбекова, Аэродромная, Бабушкина, Базарная, Верхний 1-й пр., Верхний 2-й пр., Ветеринарная, Воровского, Выставочная, Дербентская, Стасова, Знаменская, Зоотехническая, Калинина, Карантинная, Клиническая, Котовского, Красных Партизан, Крупской, Лубяная, Лубяной пр., Лучистый 2-й пр., Лучистый 3-й пр., Московская, Нагорная, Нагорный пр., Новодонецкая, Олимпийская, Островского, Пластунская, Пластунский 1-й пр., Пластунский 2-й пр., Покровская, Ровная, Рылеева, Санитарная, Севастопольский 2-й пр., Симферопольская, Совхозная, Солнечная, Сормовская, Стасова, Тургенева, Уральская, Фестивальная, Чайкиной Лизы и Черепичная.

С 09:00 до 13:00 без электроэнергии временно останутся улицы: Молодежная, Онежский 1-й пр., Онежский 2-й пр., Онежский 3-й пр. и Сормовская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина