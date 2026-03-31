Главные новости к утру 31 марта

Двое детей и один взрослый пострадали при налете БПЛА на Ленинградскую область. В поселке Молодцово повреждено остекление около 30 квартир в трех домах, двух кабинетов школы и здания Центра соцзащиты. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Всего сбиты 38 беспилотников.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство выступает против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. Одновременно он указал, что власти России намерены снижать объемы использования VPN в России.

Еще двух человек госпитализировали в Подмосковье с оспой обезьян.

Как узнала The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп готов завершить конфликт на Ближнем Востоке без открытия Ормузского пролива.

В дубайском порту атакован кувейтский танкер. Кроме того, в Дубае во время работы ПВО пострадали четыре человека.

Власти Индонезии урезали программу бесплатного питания в школах из-за резкого роста цен на нефть после начала конфликта на Ближнем Востоке.