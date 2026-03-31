WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана, оставив Ормузский пролив закрытым для судоходства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

По словам собеседников газеты, в последние дни Дональд Трамп и его помощники пришли к выводу о том, что попытка разблокировать пролив затянет конфликт. Президент Соединенных Штатов решил, что Вашингтон должен достичь главных целей — ослабить флот Ирана и запасы ракет, после чего завершить конфликт, продолжая оказывать дипломатическое давление на Тегеран.

Как уточнили источники, господин Трамп намерен потребовать от союзников в Европе и странах Персидского залива взять инициативу по разблокировке Ормузского пролива на себя.