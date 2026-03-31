Двое детей и один взрослый пострадали при налете БПЛА на Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской область Александр Дрозденко сообщил, что с начала ночи над регионом сбиты 38 беспилотников. Обломки БПЛА упали в поселке Молодцово Кировского района. Пострадали три человека, из которых двое — дети.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга»,— написал господин Дрозденко в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, в трех домах поселка Молодцово повреждено остекление примерно 30 квартир, а также двух кабинетах школы и здании Центра соцзащиты. Кроме того, устранены возгорания в районе гаражей и котельной.

По словам Александра Дрозденко, повреждения есть и в порту Усть-Луга, который в конце марта уже подвергался атакам БПЛА.