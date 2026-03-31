В порту Дубая атакован кувейтский танкер

Снаряд попал в корпус нефтяного танкера, который находился в порту Дубая, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Офицер по безопасности компании проинформировал, что неизвестный снаряд поразил их танкер с правого борта, вызвав пожар на судне. Пропавших без вести среди членов команды нет, они находятся в безопасности»,— сообщил UKMTO.

Нефтяная компания Kuwait Petroleum Corporation обвинила в атаке Иран. Там уточнили, что танкер был загружен нефтью.

Власти Дубая сообщили, что пожарные службы эмирата тушат пожар, который произошел из-за удара БПЛА по танкеру. Там добавили, что во время работы ПВО в городе пострадали четыре человека.