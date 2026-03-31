Индонезия урезала школьное питание из-за кризиса в энергетике

Правительство Индонезии приняло решение о сокращении программы бесплатного школьного питания ради выделения около 40 трлн рупий ($2,3 млрд) для смягчения бюджетного давления, которое вызвано войной на Ближнем Востоке и резким ростом цен на нефть. Кроме того, программа обучения в начальных и средних школах сокращена с шести до пяти дней в неделю, передаетAFP.

Агентство уточняет, что в регионах с высоким уровнем недоедания питание будет по-прежнему доступно, в том числе по субботам. Сокращение может быть пересмотрено, если условия кризиса изменятся.

Бесплатное питание по программе, которая действует с января 2025 года, получают 60 млн детей, а также беременные и кормящие женщины. Изначально целью было предоставление питания для 83 млн человек. Сама программа оказалась скомпрометирована из-за случаев пищевых отравлений. В бюджете Индонезии объем расходов на программу достигает 10%.

Правительство страны также рассматривает варианты сокращения потребления топлива и топливных субсидий. До сих пор правительство отстаивало субсидии суммарным объемом около $12,3 млрд, что составляет около 5% бюджета страны на 2026 год. Расчет топливных субсидий был основан на мировой цене на нефть в $70 за баррель, но с тех пор цены превысили $100. Предыдущие сокращения субсидий приводили к массовым беспорядкам.

Эрнест Филипповский