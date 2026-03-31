Минцифры выступило против введения наказаний за использование VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство выступает против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. Одновременно он указал, что власти России намерены снижать объемы использования VPN в России.

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже»,— сообщил господин Шадаев в профильном сообществе «МИТ — Мы ИТ» (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил Максут Шадаев, министерству поставили задачу по снижению использования VPN. По его словам, Минцифры хочет решить ее «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей». Министр также сообщил, что часть зарубежных платформ была заблокирована после «долгих, сложных, безрезультативных» попыток договориться.

Как узнал «Ъ», из «белых списков» могут быть исключены сайты, которые остаются доступны при включенном VPN. Минцифры призвало маркетплейсы, крупнейшие IT-компании, банки и других игроков рынка не допускать к своим ресурсам пользователей при включенном VPN уже сейчас.

