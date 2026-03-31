В Подмосковье госпитализировали двух человек с оспой обезьян

Два человека с оспой обезьян госпитализированы в Домодедовскую больницу Подмосковья, подтвердила пресс-служба медучреждения.

«Правда»,— сообщила пресс-служба больницы «РИА Новости». Ранее Telegram-канал Mash писал, что в Московской области госпитализировали еще двух мужчин с оспой обезьян.

В начале февраля Домодедовская больница сообщала о госпитализации трех человек с подтвержденной оспой обезьян. В том же месяце в Санкт-Петербурге выявили два случая заражения, еще один — в марте.