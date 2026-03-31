Четыре человека пострадали в Дубае во время работы ПВО

Власти эмирата Дубай сообщили, что после работы ПВО в районе Аль-Бада возник пожар. Пострадали четыре человека.

«Власти Дубая отреагировали на пожар в заброшенном доме в Аль-Бада, вызванный обломками в результате работы по перехвату силами ПВО. Четыре человека, которые находились в окрестностях дома, получили незначительные травмы»,— сообщил медиаофис правительства Дубая в соцсети X.

Ранее Иран нанес удар по порту Дубая. Атакован кувейтский нефтяной танкер.

