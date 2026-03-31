Аэропорт Астрахань потерял 22% чистой прибыли на фоне роста себестоимости продаж

Выручка АО «Аэропорт Астрахань» по итогам 2025 года составила 1,114 млрд руб., снизившись на 4% год к году. Чистая прибыль сократилась на 22%, до 383 млн руб., следует из финансовой отчетности компании.

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Основное давление на финансовый результат оказал рост себестоимости продаж. В 2024 году этот показатель был отрицательным (–449 млн руб.), а в 2025 году составил 497 млн руб. В сопоставимом выражении рост достиг 211%. На этом фоне валовая прибыль сократилась на 13% (до 618 млн руб.), а прибыль от продаж — на 16% (до 504 млн руб.). Прибыль до налогообложения снизилась на 18%, до 512 млн руб.

Балансовые показатели также продемонстрировали ухудшение. Стоимость компании (капитал) сократилась на 35%, до 161,3 млн руб. При этом внеоборотные активы выросли на 55%, до 476 млн руб., тогда как оборотные активы сократились на 59%, до 169 млн руб. Общий объем активов уменьшился на 11% и составил 645,2 млн руб.

В структуре обязательств отмечен рост краткосрочной нагрузки: краткосрочные обязательства увеличились на 24%, до 247,3 млн руб., тогда как долгосрочные снизились на 14%, до 236,6 млн руб. Кредиторская задолженность выросла на 29%, до 194 млн руб., дебиторская — на 52%, до 51 млн руб.

Денежный поток от текущих операций сократился на 14% и составил 384 млн руб. Инвестиционный поток остался отрицательным и составил –316 млн руб., сократив отток на 15%. Отрицательный финансовый поток составил 71 млн руб. Совокупные поступления денежных средств увеличились на 15%, до 1,3 млрд руб.

Несмотря на снижение прибыли, компания направила на дивиденды 468 млн руб., что на 2% меньше показателя предыдущего года.

Нина Шевченко