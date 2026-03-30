Инвесторы у «Бонифация»

Совладельцем сети магазинов продукции для животных «Бонифаций» станет группа компаний «Симбио». Как пояснили в прикамской компании, сделка завершится к концу текущего года. Сейчас ее контролирует бизнесмен Александр Пыхтеев, дружественный экс-депутату Никите Белых. С новым инвестором «Бонифаций» намерен обновить товарное предложение и оптимизировать бизнес-процессы. Одно из направлений деятельности «Симбио» — разработка и продажа ветеринарных препаратов. Эксперты отмечают, что эти товары востребованы в офлайн-магазинах, поскольку часть из них невозможно приобрести на маркетплейсах.



Стратегическим партнером ООО «Бонифаций», которое управляет в Перми сетью зоомагазинов, с апреля этого года станет группа компаний «Симбио», рассказали «Ъ-Прикамье» в обществе. «Такое партнерство придаст новый импульс для зоорозницы на территории Пермского края: современные технологии розничных продаж, дополнительный сервис и более широкий ассортимент товаров для животных для клиентов сети «Бонифаций», интересные акционные предложения»,— отметили в компании. В сотрудничестве с «Симбио» пермская сеть намерена обновить товарное предложение и оптимизировать бизнес-процессы. По данным «Ъ-Прикамье», инвестор войдет в уставный капитал ООО «Бонифаций». Сумму сделки по продаже долей источник уточнить не смог, но отметил, что сделка завершится к концу текущего года.

ООО «Бонифаций» зарегистрировано в Перми в 2004 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества от продажи в 2024 году составила 139 млн руб., чистый убыток — 17,53 млн руб. 100% долей в обществе на данный момент контролирует Александр Пыхтеев. Господин Пыхтеев является также одним из акционеров Пермской кондитерской фабрики. Эта компания считается дружественной бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Никите Белых. В Перми ООО развивает сеть из 15 магазинов для животных.

ГК «Симбио» была создана в 2009 году. Структурно холдинг состоит из нескольких компаний: ООО «Симбио» (Москва), АО «Уралбио­вет» (Екатеринбург) и ООО «Сибагро Трейд» (Новосибирск). Основным видом деятельности «Симбио» указана торговля фармацевтической продукцией. В 2024 году доходы компании составили более 7 млрд руб., чистая прибыль зафиксирована на уровне 86 млн руб. АО «Уралбиовет» занимается продажей ветеринарных препаратов, вакцин, а также кормовых добавок. Выручка общества в позапрошлом году составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 63 млн руб. «Сибагро Трейд» специализируется также на продаже ветеринарных кормов и препаратов, в том числе для сельскохозяйственных животных и птицы. Выручка в 2024 году составляла 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 550 млн руб. Помимо продажи продукции сторонних брендов, «Симбио» развивает свою торговую марку кормов для животных «Территория». Группа компаний контролируется бизнесменами Алексеем Сорокиным и Олегом Мигачевым.

Стоит отметить, что ГК «Симбио» решила стать инвестором пермской сети «Бонифаций» на фоне роста реализации зоотоваров в стране в денежном выражении. По данным отраслевого ресурса «Зооинформ», в 2025 году он составил 10,5% против 8,3% годом ранее. В то же время онлайн-торговля товарами для животных демонстрирует более активный рост. Объем продаж через интернет в прошлом году вырос на 20,3%, в 2024 году он составил 33,7%. Аналитики считают, что сам факт роста офлайн-продаж означает, что это направление удерживает регулярный спрос и не проваливается на фоне конкуренции с маркетплейсами. При этом основная часть продаж зоотоваров (56,2%) приходится на долю неспециализированной продуктовой розницы, еще 23,3% — на онлайн-торговлю, на зоомагазины — 19,3%. По информации «Зооинформ», офлайн-магазины демонстрируют рост продаж продуктов премиум-класса при снижении покупок в «штуках». Основной категорией в офлайн-рознице остается корм для кошек, его доля в общих продажах составляет 56,4%. Доля кормов для собак составляет 25,2%, лакомств — 9,3%.

Сооснователь приюта для кошек «Матроскин» Георгий Скворцов отмечает, что значительная часть покупателей предпочитает приобретать ряд товаров в маркетплейсах, в частности корма и наполнители. «В магазин „у дома“ идут, условно говоря, только в экстренных случаях, когда неожиданно все закончилось»,— считает эксперт. В то же время есть товары, например переноски или игрушки, в потребительских качествах которых хозяева питомцев хотят убедиться лично перед совершением покупки. По его словам, на рынке остается все меньше сравнительно небольших игроков, их долю занимают крупные федеральные сети. «Отдельный сегмент товаров, который остается за офлайн-магазинами, это ветеринарные препараты,— поясняет господин Скворцов.— Часть из них нельзя купить на маркетплейсах, поэтому формат „два в одном“ — магазин зоотоваров и, по сути, ветеринарная аптека — остается востребованным. Если сеть с новым инвестором будет активно развивать это направление, то она останется в рынке».

Дмитрий Астахов