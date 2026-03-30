На Кубани выполнили четверть плана весенней посевной кампании

В Краснодарском крае выполнили четверть плана весенней посевной кампании, засеяв более 400 тыс. га сельхозкультур. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Коробка на заседании оперативного штаба минсельхоза под руководством главы ведомства Оксаны Лут, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сельхозпроизводители должны быть полностью обеспечены материально-техническими ресурсами. Особое внимание необходимо уделить поставкам минеральных удобрений, включая аммиачную селитру, горюче-смазочных материалов, сельхозтехники, а также запуску машинно-тракторных станций для ее обслуживания»,— заявила Оксана Лут.

Министр напомнила, что в 2026 году посевная площадь в России прогнозируется выше прошлогодней — порядка 83,1 млн га. Около 56 млн га планируется засеять яровыми культурами. Ожидается рост площадей под пшеницей, ячменем, кукурузой, гречихой и основными масличными культурами. К полевым работам уже приступили 23 региона, включая Краснодарский край.

Андрей Коробка отметил, что на Кубани проводят уходные работы за озимыми культурами и набирает обороты сев яровых. Состояние озимого клина лучше прошлогоднего — на большей части площадей оно оценивается как хорошее.

Завершена первая подкормка озимых культур азотными минеральными удобрениями, хозяйства края приступили ко второй. Аграрии практически завершили сев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха на зерно, многолетних бобовых трав и ярового рапса. Многие уже начали сеять подсолнечник и кукурузу, с опережающими темпами засевают сахарную свеклу. Заместитель губернатора подчеркнул, что ресурсов для проведения весенних полевых работ в регионе достаточно.

Алина Зорина