Безработица на Кубани выросла почти на 31% за год

По итогам 2025 года в Краснодарском крае численность официально зарегистрированных безработных увеличилась на 2,1 тыс. человек, достигнув отметки в 8,9 тыс. граждан. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития, рост в процентном выражении составил 30,9% относительно показателей 2024 года, когда на учете состояли 6,8 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наиболее ощутимый прирост числа безработных зафиксирован в крупнейших городах-курортах и административном центре. В Краснодаре количество граждан, не имеющих официального трудоустройства, выросло с 0,7 тыс. до 1,3 тыс. человек. В Сочи показатель увеличился вдвое — с 0,3 тыс. до 0,6 тыс. человек. В Новороссийске численность безработных также удвоилась, достигнув 0,5 тыс. человек против 0,3 тыс. годом ранее.

Уровень регистрируемой безработицы в целом по региону на конец декабря 2025 года составил 0,3%, что на 0,1 процентного пункта выше аналогичного периода прошлого года. В Краснодаре, Новороссийске и Сочи этот показатель остановился на отметке 0,2%, также прибавив 0,1 процентного пункта. Эксперты связывают увеличение напряженности на рынке труда с завершением сезонных работ в санаторно-курортной и сельскохозяйственной отраслях, традиционно выступающих драйверами занятости в регионе.

При этом аналитики обращают внимание, что официальная статистика отражает лишь часть реальной картины. В зоне риска по итогам года оставались порядка 3,2 тыс. работников, чьи рабочие места находились под угрозой сокращения или простоя. В министерстве труда края отмечают, что текущий рост безработицы носит управляемый характер, однако требует пристального внимания к процессам высвобождения кадров в промышленности и строительном секторе.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край занял 25-е место в рейтинге регионов по уровню отраслевых зарплат по итогам 2025 года: самый высокий показатель в регионе зафиксирован в IT-сфере — 155 тыс. руб. в месяц. Лидерами стали Сахалинская область (328 тыс. руб. в нефтегазодобыче), Москва (310 тыс. руб. в финансовом секторе) и Амурская область (286 тыс. руб. в химической промышленности), при этом в 64 субъектах РФ средняя зарплата в наиболее оплачиваемых отраслях превысила 100 тыс. руб. после вычета НДФЛ.

Мария Удовик