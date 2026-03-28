Замглавы Сочи заключили под стражу по делу о фиктивном трудоустройстве дочери

Центральный районный суд Сочи на два месяца заключил под стражу заместителя главы города Евгения Горобца, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Чиновник фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в августе 2025 года Евгений Горобец договорился с местным бизнесменом о передаче земельного участка в районе санатория «Волна» в аренду для последующего выкупа без проведения торгов. Кадастровая стоимость участка превышает 400 млн руб.

Согласно позиции следствия, личная заинтересованность чиновника заключалась в возможном трудоустройстве его дочери в коммерческую организацию с формальным исполнением обязанностей и регулярным получением зарплаты.

28 марта Центральный райсуд Сочи на два месяца отправил под домашний арест директора правового департамента горадминистрации Романа Рябцева. Чиновник проходит по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Дмитрий Холодный