Суд привлек девять новых ответчиков к делу экс-главы минздрава Кубани

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении девяти дополнительных физических лиц в качестве ответчиков по антикоррупционному гражданскому делу, связанному с имуществом бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и аффилированных с ним лиц, пишет ТАСС.

Как следует из материалов судебного заседания, суд принял уточненные исковые требования, предусматривающие расширение круга участников процесса. Антикоррупционный иск был подан прокуратурой 20 марта и касается обращения в доход государства активов, связанных с фигурантами дела.

Евгений Филиппов был задержан 17 марта 2026 года и арестован на следующий день по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с ноября 2015 года по декабрь 2025 года он, занимая должность министра, организовал фиктивное трудоустройство в одном из подразделений Кубанского государственного медицинского университета, что позволило ему похитить более 7,5 млн руб. бюджетных средств.

По данным правоохранительных органов, стоимость активов, подлежащих рассмотрению в рамках иска, оценивается примерно в 1 млрд руб. Судебные приставы начали процедуру ареста имущества 24 марта.

Ранее защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, однако Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию. В настоящее время Филиппов остается под стражей, срок содержания установлен до 17 мая 2026 года.

Мария Удовик