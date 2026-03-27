Суд в Краснодаре признал законным запрет мэрией митинга в защиту Telegram

Первомайский суд Краснодара отказал депутату гордумы кубанской столицы Александру Сафронову в иске к местной администрации о признании незаконным ее отказа в согласовании митинга в защиту Telegram. Решение было озвучено федеральным судьей Екатериной Медоевой.

Ранее сообщалось, что депутат гордумы Краснодара, секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов инициировал проведение в кубанской столице митинга в защиту свободы слова в связи с ограничениями Telegram, который планировалось провести 28 марта. Изначально местные власти согласовали мероприятие. Однако впоследствии господин Сафронов сообщил, что получил уведомление департамента внутренней политики о невозможности его проведения по соображениям безопасности.

В администрации города отметили, что решение связано со сложной оперативной обстановкой: в Краснодаре сохраняется угроза ракетных и авиационных атак, а также возможные риски, связанные с беспилотными летательными аппаратами.

Это уведомление господин Сафронов обжаловал в суд, действуя в процессе в статусе частного лица. Ответчиками по иску господина Сафронова стали администрация города и лично и. о. департамента внутренней политики Виктория Ефременко. Дело рассмотрела федеральный судья Екатерина Медоева.

Как «Ъ-Кубань» по телефону рассказали участники судебного заседания, позиция мэрии строилась на том, что митинги в городе сейчас проводить небезопасно ввиду возможных воздушных атак. Административный ответчик, в свою очередь, указывал на то, что изначально митинг был согласован, а последующее решение о его отмене было принято за пределами предусмотренного законом трехдневного срока, да и в целом закон о проведении митингов не предусматривает подобного основания для отказа в согласовании. Также истец указал на матч сборных России и Никарагуа, который пройдет в Краснодаре в пятницу, и задался вопросом, по каким критериям решался вопрос о безопасности проведения этого мероприятия.

Рассмотрев доводы сторон, суд принял решение в удовлетворении искового заявления отказать (аудиозапись оглашения решения имеется в редакции). Мотивировочная часть судебного акта в ходе заседания озвучена не была.

В законную силу решение пока не вступило, оно может быть обжаловано в течение месяца в Краснодарский краевой суд.

Михаил Волкодав