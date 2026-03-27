На Кубани в феврале выросли цены на продовольствие и услуги

В Краснодарском крае в феврале 2026 года наблюдалась разнонаправленная динамика цен: продукты питания и услуги подорожали на 1,1%, тогда как непродовольственные товары подешевели на 0,1%. В целом по потребительской корзине рост составил 0,7% относительно января, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Среди продовольственных товаров сильнее всего выросли цены на яйца. Производители и поставщики объясняют это повышением затрат на упаковку, логистику и оплату труда. При этом по сравнению с февралем 2025 года стоимость яиц снизилась на 5,3%, так как почти весь прошлый год цены на этот продукт снижались. Также подорожали тепличные овощи, что традиционно связано с повышением затрат на отопление и электроэнергию зимой. Кофе подешевел впервые с ноября 2024 года: благоприятный урожай в странах-поставщиках снизил цены на мировом рынке.

В сегменте непродовольственных товаров отмечено значительное снижение цен на компьютеры, электронику, бытовую технику и средства связи. Смартфоны, холодильники и стиральные машины подешевели на 9–14%, что связано с охлаждением спроса после всплеска в четвертом квартале 2025 года, вызванного изменениями налогового законодательства, а также с укреплением рубля в предыдущие месяцы, отметила начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

Годовая инфляция в регионе замедлилась и составила 5,8%. По прогнозу Банка России, с учетом мер денежно-кредитной политики, по стране инфляция в 2026 году снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и последующих периодах будет находиться вблизи целевого уровня около 4%.

