Чистая прибыль гипермаркета «Линия» снизилась на 13%, несмотря на рост выручки

ООО «Гипермаркет «Линия» (входит в корпорацию «Гринн», основные активы в Черноземье) по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 2,41 млрд руб., что на 13,1% меньше, чем в 2024-м (2,78 млрд руб.). Выручка компании при этом выросла на 6,7% — с 41,25 млрд до 44 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности предприятия.

Снижение прибыли произошло на фоне опережающего роста себестоимости. Себестоимость продаж увеличилась на 8,7% (до 34,05 млрд руб.), в результате чего валовая прибыль практически не изменилась, составив 9,95 млрд руб. против 9,94 млрд руб. годом ранее. Управленческие расходы выросли на 1,8% — до 6,87 млрд руб.

Положительное влияние на итоговый результат оказало значительное сокращение прочих расходов — на 89,6% (до 40 млн руб. против 384 млн руб. в 2024-м). Прочие доходы при этом выросли до 174 млн руб. (годом ранее — 1 млн руб.).

Активы компании характеризуются высокой долей дебиторской задолженности, которая за год выросла на 24,5% и достигла 82 млрд руб. (годом ранее — 65,9 млрд руб.). Кредиторская задолженность увеличилась на 11,5% — с 3,44 млрд до 3,84 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Гипермаркет "Линия"» зарегистрировано в Ленинском районе Тульской области в 2007 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 256,1 млн руб. Директор — Алена Тюрина.

В конце 2023 года управляющее сетью гипермаркетов и торговыми центрами «Линия» АО «Корпорация “Гринн”» сменило налоговую юрисдикцию, перерегистрировавшись из Орловской области в Брянской.

Ульяна Ларионова