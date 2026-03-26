Министра энергетики Ставрополья задержали по делу о незаконной сдаче госимущества в Сочи

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев задержан по делу о превышении должностных полномочий, сообщает источник «РИА Новости». Дело связано с передачей в аренду объектов государственной недвижимости в Сочи без проведения конкурсных процедур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году чиновник предоставил предпринимателю, знакомому с ним, студенческие домики по ставке, существенно заниженной относительно рыночной,— около половины от ориентировочной годовой стоимости в 5,7 млн руб. Следствие квалифицирует действия Ковалева как нарушение порядка распоряжения государственным имуществом с причинением ущерба публичным интересам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства сделки и возможные дополнительные эпизоды. Иван Ковалев занимает пост министра с ноября 2021 года, ранее работал в строительном и топливно-энергетическом секторе и занимал руководящие должности в региональных органах власти. Решение о процессуальном статусе и мерах пресечения будет принято по итогам следственных действий.

Вячеслав Рыжков