Спрос на отдых в Адыгее вырос на 6-7% в 2025 году

Спрос на бронирование средств размещения в Адыгее в 2025 году вырос на 6-7% в сравнении с 2024 годом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Направление растет сопоставимо со средними показателями внутреннего туризма по стране. Республика предлагает интересный и востребованный формат — “летний отдых в горах”, когда активности (трекинг, рафтинг, конные прогулки, купание в геотермальных источниках) можно совмещать с классическими экскурсиями, например, в Свято-Михайловский монастырь. В целом, во время путешествия в Адыгею есть чем заняться и взрослым, и детям. Лидер по турпотоку — поселок Каменномостский, где много новых отелей и баз отдыха. Качество сервиса мы оцениваем как высокое, оценки туристов также положительные»,— отметил эксперт.

По данным комитета Адыгеи по туризму и курортам, республик в 2025 году приняла 1 млн гостей. Это на 17% больше, чем годом ранее.

Сергей Ромашкин считает, что открытие аэропорта в Краснодаре будет способствовать дальнейшему росту турпотока в Адыгею — на 3-4% в 2026 году.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году 47% бронирований средств размещений в Адыгее пришлось на гостевые дома. На втором месте по востребованности у гостей республики — отели без звезд (24% от общего объема), на третьем — апартаменты (9%).

Маргарита Синкевич