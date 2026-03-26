ЗСК прекратило полномочия депутата Карпенко

Законодательное собрание Краснодарского края досрочно прекратило полномочия депутата седьмого созыва Александра Карпенко. Решение было оглашено на сессии парламента спикером Юрием Бурлачко.

Фото: пресс-служба ЗСК

Господин Карпенко также исключен из состава комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам. Ранее он фигурировал в гражданском деле, связанном с экс-депутатом Госдумы Анатолием Вороновским и аффилированными лицами. По материалам разбирательств, сумма незаконных переводов за выполнение госзаказов составила 1,9 млрд руб. и легализовывалась через фонд «Моя Кубань». Для допуска к госзакупкам дорожно-строительные организации обязаны были вступать в Краснодарскую краевую ассоциацию "Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз дорожников Кубани», которую с 2018 по 2021 год возглавлял депутат Госдумы Андрей Дорошенко, а с 2021 по 2025 год — Карпенко.

Ранее Центральный районный суд Сочи по антикоррупционному иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства активы Вороновского и связанных с ним лиц на сумму более 20 млрд руб.

Вячеслав Рыжков

