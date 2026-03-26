ЗСК прекратило полномочия депутата Карпенко

Законодательное собрание Краснодарского края досрочно прекратило полномочия депутата седьмого созыва Александра Карпенко. Решение было оглашено на сессии парламента спикером Юрием Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Господин Карпенко также исключен из состава комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам. Ранее он фигурировал в гражданском деле, связанном с экс-депутатом Госдумы Анатолием Вороновским и аффилированными лицами. По материалам разбирательств, сумма незаконных переводов за выполнение госзаказов составила 1,9 млрд руб. и легализовывалась через фонд «Моя Кубань». Для допуска к госзакупкам дорожно-строительные организации обязаны были вступать в Краснодарскую краевую ассоциацию "Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз дорожников Кубани», которую с 2018 по 2021 год возглавлял депутат Госдумы Андрей Дорошенко, а с 2021 по 2025 год — Карпенко.

Ранее Центральный районный суд Сочи по антикоррупционному иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства активы Вороновского и связанных с ним лиц на сумму более 20 млрд руб.

Вячеслав Рыжков