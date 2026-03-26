Более 254,9 кг молока и молочной продукции забраковали и изъяли в Оренбуржье в 2025 году
В прошлом году на территории Оренбургской области забраковали и изъяли из обращения 57 партий молока и молочной продукции общим объемом более 254,9 кг, чтобы не допустить на потребительский рынок недоброкачественную продукцию. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.
Также выявлены факты фальсификации молока и молочной продукции. Из 1125 исследованных проб по показателям фальсификации 3,7% (42 пробы) не соответствовали гигиеническим нормативам.
В прошлом году управление составило 42 протокола об административном правонарушении, по которым начислены штрафы на общую сумму более 172 тыс. руб.
Всего в 2025 году проведено 278 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение молока и молочной продукции на 1008 объектах.