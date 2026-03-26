В мэрии Анапы сократили количество заместителей главы города

Власти Анапы утвердили новую структуру городской администрации, предусматривающую сокращение числа заместителей главы муниципалитета с десяти до восьми. Об изменениях сообщила мэр города Светлана Маслова, пояснив, что реорганизация направлена на устранение дублирующих функций, оптимизацию штатной численности и снижение расходов на содержание аппарата.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В рамках реформы объединены ряд профильных подразделений. В частности, управление молодежной политики и управление по физической культуре и спорту консолидированы в единое управление молодежной политики и спорта. Управление экономики, управление инвестиций и перспективного развития, а также проектное управление преобразованы в управление экономики и проектной деятельности.

Кроме того, на базе нескольких структур создано управление территориальной безопасности, объединившее функции взаимодействия с правоохранительными органами, информатизации и связи, а также работы с военнослужащими и казачеством.

Первым заместителем главы Анапы назначен Сергей Донец.

